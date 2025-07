Il prossimo 9 agosto la Roma sarà protagonista di una doppia sfida contro l’Everton, in programma all’Hill Dickinson Stadium, nuova casa del club inglese. Oltre all’amichevole precampionato tra le due prime squadre, pensata per testare la condizione atletica e affinare i meccanismi di gioco in vista della stagione, la giornata sarà impreziosita da un match speciale: Legends, la partita tra le leggende di Roma ed Everton.

Il club giallorosso, tramite i propri canali social, ha annunciato alcuni dei nomi che parteciperanno all’evento: scenderanno in campo Simone Perrotta, Aldair, Marco Delvecchio e Damiano Tommasi, icone di un passato recente che continua a vivere nella memoria e nel cuore dei tifosi. La doppia sfida in terra inglese sarà quindi l’occasione per unire presente e memoria, tra nuovi obiettivi stagionali e l’omaggio a chi ha scritto pagine importanti della storia della Roma.