Mercato Roma, non solo Lucumi e Mavropanos: Massara punta Cresswell

La Roma di Gian Piero Gasperini è al lavoro per rafforzare la difesa in vista della nuova stagione. Frederic Massara, nuovo direttore sportivo, sta scandagliando il mercato alla ricerca di profili adatti al gioco intenso e organizzato del tecnico. Tra le priorità figurano nomi già noti come Lucumí e Mavropanos, ma nelle ultime ore è emersa anche una pista nuova: Charlie Cresswell.

Jhon Lucumí resta in cima alla lista. Il centrale colombiano del Bologna ha chiuso un’ottima stagione con 44 presenze, un gol e un assist, guadagnandosi l’attenzione di diversi club europei. La clausola da 28 milioni è però appena scaduta, rendendo più complesso l’affare con i rossoblù. La Roma continua a seguirlo da vicino, ma dovrà fare i conti con la concorrenza, in particolare quella dell’Aston Villa.

Più accessibile è invece Mavropanos: il greco del West Ham, forte fisicamente e solido nei duelli, è valutato tra i 12 e i 15 milioni. Gasperini apprezza la sua intensità, anche se il difensore classe 1997 tende talvolta a prendersi qualche libertà tattica. I contatti tra i club sono già avviati, anche se la trattativa è ancora alle prime fasi.

Infine, l’outsider: Charlie Cresswell. Il classe 2002, protagonista di una buona stagione con il Tolosa, piace per prospettive e costo contenuto. Il club francese lo valuta intorno ai 5 milioni e la Roma avrebbe già un’intesa di massima con il giocatore. Ma il pressing di squadre inglesi e tedesche è da tenere d’occhio.