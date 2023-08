Gianluigi Buffon, che ha salutato il calcio giocato poche settimane fa, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in occasione dell’inizio della Serie A. Tra i vari argomenti c’è anche il tipo di stagione che dovrà affrontare la Roma. Queste le sue parole:

Che campionato vedremo?

“Bello, spettacolare. Per la prima volta dopo tanto tempo non avremo una delle solite big, penso a Juve, Inter e Milan, con lo scudetto sulla maglia. Sarà il Napoli, che ha fatto un campionato memorabile, a partire in vantaggio. Sono curioso di vedere che cosa succede”

Favorite per lo scudetto?

“Napoli, Inter e Juve”

Chi lotterà per la zona Champions?

“Oltre a queste tre, aggiungo Milan, Lazio e Roma”

La Roma di Mourinho dove può arrivare?

“Ha fatto ottimi acquisti, i giocatori validi non mancano. Credo che si possa inserire nella lotta per un posto in Champions”

Il giocatore che ci farà divertire di più?

“Dico due nomi per “fratellanza”: Federico Chiesa e Marcus Thuram. Sono stato compagno di squadra dei loro papà, Enrico e Lilian, nel Parma. Li ho visti nascere. Logico che faccia il tifo per loro. Così come lo faccio per Dybala, autentico campione”