La Roma si inserisce diretta nella corsa per Yves Bissouma, centrocampista maliano del Tottenham, che sta attirando l’attenzione di diversi club europei. Secondo le ultime indiscrezioni dalla Turchia, i giallorossi si uniscono a Fenerbahçe e Juventus nella competizione per assicurarsi le prestazioni del 28enne, il cui contratto con gli Spurs è in scadenza nel 2026.

Il club inglese, consapevole dell’interesse crescente per il giocatore, ha fissato un prezzo di vendita tra i 20 e i 22 milioni di sterline (circa 24-26 milioni di euro), una cifra che riflette il valore di un centrocampista dinamico e versatile come Bissouma. Dopo una stagione altalenante a Londra, il maliano potrebbe essere pronto per una nuova sfida, e il suo profilo sembra perfetto per il calcio italiano, dove le sue qualità fisiche e tecniche potrebbero fare la differenza.

Per i giallorossi, l’interesse per il calciatore africano rappresenta un segnale chiaro della volontà di rinforzare il centrocampo con un giocatore di esperienza internazionale. La competizione per il giocatore si preannuncia serrata, e il Tottenham non sembra intenzionato a fare sconti. Questi giorni saranno decisivi per capire se Massara affonderà il colpo per Bissouma, che sembrerebbe dover essere il piano b a Rios ed El Aynaou.