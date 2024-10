Il Tempo (M. Cirulli) – Hummels ancora non è pronto, Juric concede un turno di riposo a Dovbyk. Il croato si affida a un turnover mirato per la sfida con l’Elfsborg. Non rientrerà tra gli undici titolari il difensore tedesco ancora non è schierabile dal primo minuto. In attacco ci sarà una chance per Shomurodov che farà così tirare il fiato a Dovbyk. La difese sarà affidata a Mancini, N’Dicka ed Hermoso, permettendo così ad Angelino di spaziare nuovamente sulla fascia sinistra. Dal lato opposto ballottaggio tra Celik e Saud, con il turco in vantaggio. Dopo il gol vittoria ecco la titolarità per Pisilli. Al suo fianco agirà Paredes, mentre sulla trequarti insieme a Pellegrini ci sarà Baldanzi.