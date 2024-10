La Gazzetta dello Sport (A. Frosio) – Nella partita di stasera si sfideranno la squadra con il coefficiente più basso delle 36 squadre partecipanti all’Europa League, l’Elfsborg, e quella con il coefficiente più alto, la Roma. L’equazione lascia poco spazio alle interpretazioni, i giallorossi devono vincere e lo devono fare segnando più gol possibili per la questione differenza reti.

Davanti Ivan Juric dovrebbe affidarsi ad Artem Dovbyk, ma l’ucraino non è al top della forma ed è per questo che il tecnico croato potrebbe lanciare da titolare Eldor Shomurodov. “Voglio introdurre intensità e voglia di rubare la palla ma per avere poi il piacere di giocarla noi. Ho giocatori che lo sanno fare piuttosto bene” questo il commento del tecnico croato in conferenza che esorta la propria squadra ad aggredire gli avversari. Chiarita la scelta su Dovbyk, Juric dovrebbe rinunciare anche a Matias Soulé per lasciare spazio a capitan Pellegrini e a Tommaso Baldanzi che in questo momento è in fiducia. Chi non dovrebbe riposare è invece Angelino, vero e proprio insostituibile della nuova Roma.