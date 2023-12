Ieri è andata in scena allo Stadio Olimpico Roma-Napoli, big match terminato 2-0 per i giallorossi grazie alle reti di Capitan Pellegrini e del Gigante Lukaku. Ad assistere alla partita c’era anche Fabio Di Giannantonio, pilota di MotoGP e noto tifoso giallorosso. Prima della gara è stato invitato per un giro di campo con la sciarpa del club al collo tra gli applausi e i cori dei tifosi. Queste le sue parole condivise su un post Instagram:

“Ieri avevo il cuore a mille, sotto la Sud a salutare tutti i tifosi. Grazie Roma, sei UNICA”.