Terminata la 17esima giornata di Serie A arrivano puntuali i verdetti del Giudice Sportivo. La Roma, vincente per 2-0 sul Napoli, è stata multata per 5 mila euro “per avere i suoi sostenitori, al 2esimo del primo tempo, intonato ripetutamente cori beceri nei confronti della tifoseria della squadra avversaria”. Cristante è entrato in diffida a seguito dell’ammonizione (quarta). Mentre a Oshimen e Politano è stato assegnato un turno di squalifica.