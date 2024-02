Il Tempo (P. Dani) – “Faccio fatica a parlare di questa partita. Quando non gira non gira, come ci giriamo prendiamo uno schiaffo in questo periodo. Dispiace creare tanto e non concretizzare”. Mastica amaro Eusebio Di Francesco dopo il ko casalingo contro la sua ex Roma. Ottimo primo tempo dei ciociari che però raccolgono poco anche per sfortuna. “Abbiamo preso gol da un difensore, che peraltro doveva venire da noi: avevamo parlato con lui, mi aveva chiamato per sapere cosa pensassi di lui. Capirà che il suo gesto è stato sbagliato, era lui che voleva venire. È un po’ una mancanza di rispetto”.

Il tecnico abbruzzese poi, ai microfoni di Dazn, torna sul commento della gara. “Risultato non bugiardo di più, ma alla fine ha sempre ragione chi vince. Per le opportunità create non possiamo meritare questo risultato. Resta rammarico, perché per un tempo abbiamo fatto una prestazione strepitosa”.