(Pagine Romaniste) – La Roma cala il tris al Frosinone di Eusebio Di Fracesco e incassa la quarta vittoria in cinque partite di campionato dell’era De Rossi. Il tecnico giallorosso ha lanciato dal 1′ minuto Svilar al posto di Rui Patricio: scelta che ha ripagato viste le brillanti parate decisive del portiere classe 1999, rivelatosi tra i migliori in campo. Bene anche Paredes, sempre più al centro delle manovre del gioco di DDR e autore del terzo gol dal dischetto. L’eroe inaspettato della partita è stato il quasi ex Frosinone Huijsen: il difensore olandese a gennaio era in procinto di recarsi nella squadra gialloblù, ma una telefonata della Roma (di Mourinho) cambiò tutto. Così Huijsen fischiato a ogni tocco di palla e fino a quel momento tra i peggiori in campo, è riuscito a sbloccare la gara con un gol pazzesco. Bene anche Mancini.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI