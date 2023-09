Durante la conferenza stampa della vigilia del match tra Frosinone e Sassuolo, Eusebio Di Francesco ha risposto ad alcune domande su Francesco Totti, andato a fare visita al suo compagno in giallorosso. Ecco le sue parole: “Non abbiamo parlato del suo ritorno a Roma, abbiamo parlato di tutto il resto: famiglia, amici e padel. Visto che Cristian sta giocando qui magari ci rivedremo più avanti ma come amici. Abbiamo parlato dei calciatori che gli piacciano, ma non dico chi sono per rispetto. Il consiglio di chi ha un occhio come il suo è importante per me”.