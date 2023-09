Massimo Ferrero è tornato a parlare della Roma. L’imprenditore ed ex presidente della Sampdoria, da sempre di dichiarata fede giallorossa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Cusano Campus. Tra gli argomenti affrontati anche il probabile ritorno in società di Francesco Totti. Queste le sue parole:

“La Roma con Totti non deve fare un’operazione di marketing, ma affidargli un compito importante dirigenziale, farlo lavorare. Non deve esser l’uomo immagine. Può sistemare lo spogliatoio, portare dei giovani e sistemare questa confusione. Non è un pupazzo, va rispettato. Lui farà il bene della Roma. A Mourinho va dato tempo, lui è un grande motivatore e risolverà questa situazione. Io conosco Totti fin da quando era bambino, ha sofferto con Spalletti e non è stato gestito bene il giorno del suo addio al calcio, andava organizzato un altro evento, Pallotta è stato un serpente.Totti è il calcio, si è ridotto lo stipendio e non ha giocato per i soldi, è un esempio del calcio e ora vuole rientrare, ma attenzione non è la Roma che dà una mano a Totti, semmai il contrario”.