Come si legge dal comunicato della Roma, visibile sul sito ufficiale del club giallorosso, il progetto “Superiamo gli Ostacoli” si arricchisce con sostegno alle persone sorde. Ecco il comunicato ufficiale:

L’AS Roma introdurrà infatti nelle proprie conferenze stampa un servizio di traduzione simultanea in lingua dei segni, visibile sui canali media del Club.

Inoltre, in occasione di Roma-Empoli di domenica 17 settembre, l’esecuzione dell’inno all’ingresso in campo della squadra sarà accompagnata dalla traduzione di un interprete LIS che verrà trasmessa sui due maxischermi dello Stadio Olimpico.

L’iniziativa nasce in occasione della Settimana Internazionale delle Persone Sorde, in programma dal 18 al 24 settembre in tutto il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica su sordità e lingue dei segni e rivendicare uguali diritti e pari opportunità.

L’AS Roma si ispira ai principi sanciti dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con una apposita risoluzione, per promuovere il riconoscimento legale delle lingue dei segni nazionali e un’educazione di qualità in un’ottica bilingue per garantire il pieno sviluppo e la piena realizzazione dei diritti umani delle persone sorde.

Ancora una volta, insieme, “Superiamo gli Ostacoli”!