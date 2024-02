Corriere dello Sport (D. Ciardi) – Quando mancano due soli giorni all’attesa sfida di domenica allo stadio “Benito stirpe” (ore 18) contro la Roma la situazione infermeria in casa Frosinone non è migliorata di una virgola. Ieri pomeriggio i giallazzurri si sono allenati nella consueta struttura della “Città dello Sport” di Ferentino e alla seduta non hanno preso parte i soliti noti. Vale a dire Cuni, Bonifazi, Ghedjemis e Zortea, che hanno svolto differenziato e quindi Lusuardi e Oyono peri quali c’è stato un lavoro personalizzato.

Sei calciatori ai quali vanno poi aggiunti i lungodegenti Marchizza e Kalaj. Se tutto ciò non bastasse contro la Roma mister Di Francesco non potrà contare nemmeno su Romagnoli, che è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. In altre parole, cosi come da diverse settimane a questa parte, anche per la sfida con i giallorossi il Frosinone dovrà farei conti con l’emergenza totale per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Quattro soltanto i difensori di ruolo a disposizione, vale a dire Lirola, Monterisi, Malesi e Okoli.