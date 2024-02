Diego Llorente ha commentato il pareggio di ieri sera al De Kuip contro il Feyenoord sui suoi canali social. Queste le parole del difensore spagnolo: “Una partita molto difficile in cui la squadra ha dato il massimo perché la qualificazione si decidesse a Roma, con la nostra gente. Daje Roma!“. Ad attendere gli uomini di Slot tra 6 giorni ci sarà un Olimpico totalmente giallorosso (in vendita anche i distinti nord-ovest solitamente dedicati agli ospiti) che viaggia verso il sold out. Ma prima la Roma dovrà affrontare il Frosinone di Eusebio Di Francesco domenica alle 18 allo stadio Benito Stirpe.