Il gol nel derby di ritorno del 98-99.

“Forte sotto la traversa. Quando lo rivedo penso che sarebbe stato più bello superare Nesta. Questo lo metto al terzo posto”.

Il gol nella stagione dello scudetto. “Zanetti mi dà una grande palla. L’ho lasciato al primo posto perché è l’anno dello scudetto e per il grado di difficoltà. La palla che arriva da Zanetti non posso né stopparla né fare un gancio. Mi stendo per toccare la palla col collo, è stato un gran gol. Poi la stagione è finita bene”.

Un calciatore della Lazio che lei soffriva?

“Soffrivo tantissimo Gottardi. Era velocissimo e quando me lo mettevano vicino avevo difficoltà ad andargli via. In progressione vado più forte di lui ma nei primi passi era più forte lui”.

Come si approccia un derby?

“Se rimani freddo riesci a giocarlo meglio. Bisogna avere un approccio positivo ma non troppo intenso. Io davo tutto in campo ma non ne facevo una ragione di vita. Non ci pensavo troppo perché ti leva energie e vivevo la settimana sapendo che c’era il derby però cercavo di avvicinarmi come una gara qualsiasi ma in campo davo il massimo. Il segreto è viverlo spensierato”.