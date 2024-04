Come ogni anno, l’Associazione Stampa Estera ha premiato i migliori atleti del 2023. I giornalisti stranieri che sono accreditati in Italia, hanno assegnato i voti a quelle figure che si sono distinte all’interno del panorama sportivo. Il premio Atleta Straniero in Italia è andato a Romelu Lukaku, che si è distinto “per la sua abilità nel fare gol e per la forza fisica”. Il Premio Atleta dell’Anno va al tennista Jannik Sinner, il primo italiano in finale alle ATP Finals e trascinatore dell’Italia in Coppa Davis.

Dei nuovi nomi dunque che vanno ad aggiungersi a quelli del passato come Francesco Totti, Fiona May, Zinedine Zidane e Dino Zoff, Roberto Mancini, Marcell Jacobs, Federica Pellegrini, Zlatan Ibrahimović, Victor Osimhen e Marcell Jacobs.