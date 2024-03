Corriere della Sera (L. Valdiserri) – De Rossi e Palladino sono i due allenatori più giovani della Serie A, precedendo di poco Gilardino e Thiago Motta. Monza-Roma è l’incrocio di due storie simili e positive: arrivati in panchina come possibili traghettatori, hanno invece dimostrato di avere idee e carisma. L’amicizia si interromperà per 90 minuti, un ambiente del tutto diverso da quello che avrebbe accolto Mourinho, il quale litigò con il tecnico dei brianzoli in due occasioni.

Il Monza è imbattuto nelle ultime cinque giornate con 3 vittorie, 2 pareggi e 4 clean sheet (gli unici gol subiti sono arrivati nella vittoria per 4-2 contro il Milan). La Roma rincontrerà Djuric per la terza volta in campionato dopo i due incroci con l’Hellas Verona e fu proprio l’attaccante a sbagliare il rigore nella prima partita di De Rossi da allenatore dei giallorossi. Possibile che, per contenerlo sui palloni alti, De Rossi usi ancora la difesa a 3 con Smalling.