Il Messaggero (G. Lengua) – Spalletti non ha ancora chiuso la lista dei convocati per Euro 2024 e saranno le prestazioni nelle ultime partite di Serie A a essere decisive per chi ancora non ha un posto assicurato. Tra queste c’è Monza-Roma, in cui potrà valutare il rendimento di Mancini, El Shaarawy, Pellegrini, Colpani e Pessina. Giocatori che sono già nel giro della Nazionale, ma che vorrebbero essere presenti in Germania la prossima estate.

Dopo essere stato chiamato al posto di Bastoni alla vigilia della sfida con la Macedonia del Nord, Mancini è sempre stato convocato, mentre Pellegrini non è mai stato a disposizione causa infortunio. Dovrebbe essere chiamato a marzo per le amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador e questa volta farà di tutto per esserci. Per quanto riguarda Colpani e Pessina, è difficile scalare le gerarchie, mentre El Shaarawy potrebbe avere qualche possibilità in più, perché in attacco si stanno spostando alcuni equilibri: Zaniolo sta deludendo in Premier League, motivo per cui Spalletti potrebbe bocciarlo e affidare il posto al Faraone, il quale dovrà battere la concorrenza di Kean, Politano, Zaccagni e Orsolini.