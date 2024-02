Corriere della Sera (G. Piacentini) – “Abbiamo vinto soffrendo, e questo mi piace, ma dovevamo chiudere prima la partita”. De Rossi si gode la quinta vittoria in campionato e rimette la Roma in corsa per un posto in Champions. “Sapevo che loro non avrebbero mollato e abbiamo sofferto fino alla fine, ma potevamo gestirla meglio. Il Torino se la gioca alla pari con tutti, sapevamo che sarebbe stata dura soprattutto dopo la gara di giovedì. La cosa più bella è stata la reazione dopo il gol del pareggio”.

Ancora una volta la Roma ha “ballato” in difesa, nonostante il rientro di Smalling e il ritorno a 3. “Stavamo aspettando Smalling, sono contento per lui e anche per il rientro di Sanches. Lukaku è entrato benissimo, Azmoun mi è piaciuto ma in quel momento della partita avevo bisogno di Romelu. Dybala? Il talento del campione lo abbiamo visto, nessuno dovrebbe metterlo in discussione”, le parole di DDR.

“Era da un po’ che volevo la tripletta – dice invece Dybala -. Io voglio sempre vincere, la strada è lunga e troveremo squadre forti in campionato e in coppa. Sappiamo quali sono i nostri obiettivi e non possiamo nasconderci. Futuro? Non so cosa succederà, ma mi sto godendo ogni minuto con squadra squadra meravigliosa”.