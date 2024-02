Corriere dello Sport (E. Pinna) – Non la serata migliore per Sacchi, apparso sempre in ritardo, sia nelle decisioni tecniche che in quelle disciplinari. Salva il primo tempo con il rigore fischiato su Azmoun. Buona la collaborazione con gli assistenti (bravo e puntuale Cecconi).

Voto: 5,5.

Azmoun, rigore netto

Tocco sul piede sinistro di Azmoun da parte di Sazonov. Sacchi è ben posizionato e fischia immediatamente, situazione chiara e codificata: rigore.

Zapata, no rigore

Zapata in area, è lui che pesta il piede di Cristante: no rigore.

Torino, gol regolare

Ok il gol del Torino: Bellanova – che crosserà per Zapata – è in gioco (c’è Angeliño) sul passaggio di Sanabria.

Disciplinare, Sacchi in affanno

Incoerente il metro usato: per tutti, ammonisce Ndicka per un mezzo fallo e perdona Masina che scalcia da dietro Dybala. E anche il giallo fatto a Ricci (brutto l’intervento su Dybala) arriva dopo tanto tempo e le proteste dei giallorossi.

VAR: Paterna 6

Gli basta confermare le scelte del campo.