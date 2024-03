Archiviata la sosta delle Nazionali è il momento di tornare a pensare all campionato. La Roma lunedì alle 18 sarà ospite del Lecce allo Stadio Via del Mare per la 30esima giornata di Serie A. De Rossi non ha svolto la consueta conferenza stampa pre gara, ma ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del club. Queste le sue parole:

“Abbiamo tanta voglia di ricominciare a giocare, va bene anche saltare una festività a casa pur di tornare a fare ciò che ci piace e avremo un ostacolo molto duro come il Lecce in trasferta. Adesso i punti, soprattutto per le squadre che sono in basso, valgono veramente doppio se non triplo e sarà una partita durissima” .

Che Lecce ti aspetti?

“Una squadra che ha fatto un po’ fatica nelle ultime partite, poi ha vinto a Salerno. Sicuramente saranno agguerriti, poi abbiamo potuto preparare la partita con poco materiale di Gotti a Lecce perché ha fatto solo una gara. Abbiamo preparato due versioni, una un po’ più simile a quella che faceva lui in passato e una molto più simile a quella che ha fatto a Salerno. Abbiamo la doppia opzione, ce la teniamo come dubbio”.

Le insidie dopo la sosta per le nazionali?

“Non ci sono rischi grandi. Tanti giocatori hanno viaggiato, sono tornati, si sono riposati, ma si sono allenati poco. La nazionale è questa, io sono stato parte di questo sia da calciatore che da collaboratore e ho grande rispetto per questi momenti. Sono tornati tutti quanti, ieri abbiamo fatto un allenamento strepitoso. Sono stato felice di vederli così, oggi un po’ di scarico, ma la sensazione è che la squadra si sia già rituffata in quello che è il nostro obiettivo principale”.