Julio Sergio, ex portiere della Roma, è stato intervistato da TeleRadioStereo dopo che quest’oggi ha fatto visita ai giallorossi presso il centro sportivo di Trigoria. Queste le sue parole:

Come hai trovato De Rossi?

“Daniele sta bene, abbiamo parlato un po’ ma sta lavorando benissimo con la Roma, e ha dei giocatori straordinari. Lui è stato un calciatore fenomenale, ma quando passi dall’altra parte è un altro lavoro, ma lui si è fatto trovare pronto per questo incarico che significa tanto per lui”.

Hai giocato con Giacomazzi nel Lecce lo hai ritrovato oggi Trigoria come vice di De Rossi…

“Era il mio capitano a Lecce, mi ha fatto piacere vederlo insieme a Daniele ma non so come si siano incrociati i lori percorsi. Sembra che si conoscano da tantissimo tempo, e che facciano questo mestiere da una vita”.

Che ambiente dobbiamo aspettarci domani a Lecce?

“Lecce è una piazza con obbiettivi diversi rispetto a squadre come la Roma, ma il clima della città e soprattutto dello stadio rendono questa partita sempre molto difficile”.

Questi ultimi due mesi hanno messo in vetrina Svilar con il cambio di allenatore come successe a te sempre con la Roma?

“L’ho visto oggi a Trigoria, ma purtroppo non ho avuto modo di parlarci. Questo ragazzo ha una storia calcistica straordinaria nonostante la sua giovane età e credo che stia dimostrando il suo valore. A me piace molto la sua reattività e il suo istinto, ma anche la preparazione nei calci di rigore, quelli parati in campionato e soprattutto in Europa League”.

Può essere confermato anche per la prossima stagione Svilar come primo portiere?

“Nel calcio mai dire mai, ma sta facendo di tutto per essere confermato anche per la prossima stagione e soprattutto in questo momento c’è la fiducia del mister che nel calcio vuol dire tantissimo”.

Hai parlato con De rossi sul suo possibile rinnovo?

“Non abbiamo affrontato questo discorso, ma è sereno sul suo lavoro e ha la fiducia della presidenza”.