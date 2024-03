Sono da poco terminate le partite delle 15 di questo sabato della 30esima giornata di Serie A. Il Torino di Juric ha battuto in casa per 1-0 il Monza di Palladino: a decidere la gara è stato Sanabria dal dischetto al 69′. Al Ferraris invece non si va oltre il pari: la gara è terminata per 1-1 con i padroni di casa che avevano trovato il vantaggio con Gudmundsson su rigore al 30′. Il pari per gli uomini di Eusebio Di Francesco è arrivato dopo appena 6 minuti con Reinier.