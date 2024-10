Il Tempo (L. Pes) – La sosta non ha portato novità e Ghisolfi non ha ancora affondato il piede sull’acceleratore. L’agenda del ds giallorosso in tema di rinnovi resta fitta ma nelle ultime settimane nessuna mossa concreta per arrivare a dama sui contratti da rinnovare. Svilar, Pisilli, Zalewski, Marin e Mannini sono nella lista del francese, senza considerare Paulo Dybala.

Il più scontato dei prolungamenti è quello di Svilar. Il portiere giallorosso si sta confermando tra i migliori della rosa giallorossa ed è praticamente sempre il migliore in campo. La volontà è quella di andare avanti insieme nonostante le offerte importanti che potrebbero arrivare, ma ad oggi nessun contatto per avviare negoziati sul futuro del belga. Discorso diverso per Pisilli. Il clima tra le parti è disteso e non ci si è dati ancora un appuntamento. Tutto fermo anche sul fronte Zalewski. Dopo il reintegro sembrava che l’annuncio dovesse arrivare a giorni ma la fase calda del rinnovo del polacco non sembra poi così vicina. A giugno la scadenza potrebbe portarlo via a parametro zero ma non è escluso che se non dovesse arrivare la firma a gennaio si possa tornare sul mercato per provare a monetizzare un minimo del suo valore.

Foto: [Valery Hache]/[AFP] via [Getty Images]