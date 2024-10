La Roma-2 con la Dinamo: Soulé ed Hummels titolari

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Hummels, Hermoso, Le Fée, Baldanzi, Soulé e Shomurodov: sono loro i sei personaggi in cerca d’autore che probabilmente scenderanno in campo domani nel match che la Roma disputerà contro la Dinamo Kiev. Una gara sulla carta facile visto che gli ucraini sono a zero punti in classifica ma assume un significato diverso se si considera ciò che la Roma ha fatto contro l’Elfsborg. Visto l’andamento, pessimo, in campionato, i giallorossi non possono scegliere di sacrificare una delle due competizioni ma Ivan Juric dovrà per forza fare dei cambi. Tra chi scalpita c’è sicuramente Mats Hummels, che passato da protagonista della scorsa Champions League a spettatore non pagante nella Roma. Quasi sicuramente al suo fianco ci sarà Hermoso. Quasi certo di una maglia da titolare anche Tommaso Baldanzi e che è tra le poche note positive di questo inizio di stagione. Il caso più spinoso è quello di Soulé: pagato 30 milioni e che attualmente sta accusando il salto di qualità dalla provincia alla Capitale. Domani avrà una nuova occasione per convincere tutti. C’è poi Shomurodov, che di garanzie ne offre poche. Ci sarebbe poi Paredes, la cui avventura a Roma però è già finita.

Foto: [Marco Luzzani] via [Getty Images]