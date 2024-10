Corriere della Sera (G. Piacentini) – È passato un mese dalle dimissioni del CEO Lina Souloukou ma la situazione non è cambiata. Dal 22 settembre, il vuoto dentro Trigoria non è stato colmato. Tante voci, Antonello, Fenucci, e Carnevali, ma nessuna nomina per il ruolo di amministratore delegato. Sembrano non preoccuparsene i Friedkin che non hanno più fatto sentire la loro voce. Nel frattempo, la tifoseria protesta e la squadra naviga a vista come il suo allenatore, che se dovesse fallire le prossime due gare potrebbe saltare. De Rossi ha lasciato di comune accordo il suo vecchio procuratore Lucci e si è affidato a Fali Ramadani, che ha avuto un peso sul mercato della Roma ed è amico di Florent Ghisolfi. Che sia un caso per il suo ritorno?

Foto: [Paolo Bruno] via [Getty Images]