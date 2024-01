Tutta la prima parte di gara in campo per Evan N’Dicka nell’amichevole della Costa d’Avorio contro il Sierra Leone, ieri alle 18:00. Vittoria agevole per 5-1, nell’impegno che precede la Coppa d’Africa, dove il difensore giallorosso troverà Nigeria, Guinea Bissau e Guinea Equatoriale nel girone A.