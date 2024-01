Durante la sfida delle 12:30 tra l’Empoli e il Milan, Alessandro Florenzi è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Al 35’ del primo tempo, l’ex Roma è stato sostituito con Gimenez e le sue condizioni sono da valutare, proprio in vista della sfida con i giallorossi di domenica 14 gennaio a San Siro, in programma alle 20:45.