(Pagine Romaniste) – Inizia il tour de force della Roma. Questa sera alle 20.45 i giallorossi ospiteranno l’Atalanta all’Olimpico per una sfida al sapore di Champions League. Gli uomini di Mourinho sono a -1 dalla squadra di Gasperini, e una vittoria sarebbe fondamentale non solo per le ambizioni Champions del club, ma anche per arrivare all’importantissimo derby di Coppa Italia con la giusta carica. A Trigoria dopo l’annuncio dell’addio di Tiago Pinto si tiene il conto dei disponibili per la gara di stasera. È arrivato in questi giorni dalla Juve il giovane difensore Huijsen, che sarà già oggi a disposizione dello Special One. Pochissimi i dubbi di formazione per il portoghese: Mancini e Paredes saranno impiegati nonostante i problemi fisici. Sugli esterni sono in pole Kristensen e Zalewski, mentre in attacco è pronta la coppia dei sogni Lukaku-Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.

TUTTOSPORT (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.