Corriere dello Sport (L. Scalia) – Angelino ha scelto di restare a Trigoria, con l’obiettivo di conquistare la fiducia di Gasperini e dimostrare di poter essere una pedina importante per la Roma. Non ha mai voluto prendere in considerazione le offerte ricevute. Lo spagnolo desidera convincere il tecnico forse anche a costo di adattarsi a un ruolo diverso o a nuove richieste tattiche.