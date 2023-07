Mourinho è un’autorità indiscussa, e lo è stato ovunque è andato. Eppure nel corso degli anni diversi giocatori hanno avuto da ridire su di lui. Tra questi il giovane Angel Gomes, con il quale si è incontrato nell’avventura al Manchester United. Il centrocampista inglese attualmente in forza al Lille, ha rilasciato un’intervista al quotidiano spagnolo Athletic dove ha parlato anche del suo rapporto con lo Special One. Queste le sue parole: ““Ho giocato una partita con le riserve e lui era lì a guardarmi ma non pensava che avessi giocato abbastanza bene. Due giorni dopo, la prima squadra fece una partita e lui mi ha convocato. Nel prepartita, davanti a tutti, me lo ha fatto sapere esclamando: “Ti ho preso per il culo”. È tutta forza mentale. Quello che ho imparato su José è che vuole sempre che tu faccia il meglio. È quasi come spronarti: “Dai, fammi vedere un po’ di più. Tutti mi hanno detto quanto sei bravo, ma io voglio vederlo”. Se non sei all’altezza, te lo fa sapere, ma potrebbe anche dirtelo attraverso il suo linguaggio del corpo. A 17 anni, è difficile valutarlo. È stato solo quando me ne sono andato e ho visto José vincere trofei che ho pensato: “Ah, ti capisco. Se solo lo avessi capito prima, avrei potuto apprezzare di più il mio tempo con lui”.