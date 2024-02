Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Feyenoord valido per il ritorno dei sedicesimi di finale. Queste le sue parole:

Cosa può cambiare la sfida di domani sera rispetto all’andata?

“Se recuperano quei 2-3 giocatori cambierà qualcosa rispetto ai valori in campo. L’atteggiamento dovrebbe essere lo stesso visto il pareggio, non sarebbe una follia se dovessimo vedere una partita simile”.

La tua Roma è andata in gol con 8 Marcatori diversi. È lecito domani aspettarsi qualcosa di più da Dybala o Lukaku?

“Io penso che quando andiamo ad analizzare bisogna vedere oltre i gol. Per voi giornalisti è facile guardare i gol o assist. Stanno entrando nella mia dimensione, nella mia idea. Io sono contento di loro. Dovremmo passare il turno con o senza i loro gol”.

Primo bivio della sua carriera come allenatore, quanto sposta questo risultato? “Beh in quanto bivio, in quanto partita decisiva, in quanto potrebbe farci fuori sposta. Sentiamo quel brivido in più da partite da dentro o fuori. La preparo nella stessa maniera, quello che penso posso fare per vincerla sarà lo stesso del campionato”.

Domani sarà record di presenze all’Olimpico con oltre 67mila persone.

“Non ci lascia indifferenti. I primi giorni c’era un po’ di malumore, dovevamo eliminare un po’ di divisioni. A quanto pare di più non ne entrano, ma sarebbe stato lo stesso anche se fossero stati qualche migliaio in meno”.

Come sta N’Dicka? Con Smalling si può giocare solo a 3?

“N’Dicka sta bene, ha fatto solo un allenamento perché ha avuto l’influenza. Sta meglio, con noi si è allenato solo una volta. Non sarà al 100%, ma verrà in panchina. Smalling è entrato in quell’assetto perché volevo farlo entrare. Era una situazione tranquilla , volevo farlo entrare. Lui ha sempre giocato a 4, ma anche a 3 quando servirà lo metteremo”.