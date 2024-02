Bryan Cristante è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Feyenoord, gara valida per i sedicesimi di ritorno di Europa League. Queste le sue parole:

Domani ci sarà un record di presenze, quanto questo può fare la differenza?

“La fa sicuramente. È sempre stato fondamentale, sempre uno spettacolo. Dobbiamo solo ringraziarli perché creano un’atmosfera incredibile. Noi dobbiamo passare il turno per loro”.

Adattamento da playmaker. Da quest’anno il ruolo è cambiato. È una nuova scoperta o il ruolo più congeniale è playmaker?

“Nuova scoperta no, l’ho fatta fino a qualche anno fa. Non provo grande differenza. Mi sono adattato ad entrambi, sono riuscito a capire cosa chiedono un ruolo o un altro. Oramai penso di saperle e saper gestire le diverse richieste tra i due ruoli. Non c’è un problema tra uno e l’altro”.

Ti vedi a chiudere alla Roma?

“È un po’ di anni che sono qua. È un posto dove mi trovo bene, abbiamo questo percorso nuovo. Sono concentrato sul fare bene con la squadra, e di vincere. Non ho alcuna esigenza di andarmene, mi trovo bene qua. Poi nel calcio non si sa mai, sappiamo com’è, ma non ho esigenze di andare via”.

Come hai trovato De Rossi allenatore?

“L’ho trovato bene. Penso che il mister non abbia bisogno di presentazioni, conosce l’ambiente. Arrivare a metà stagione, con giocatori con cui ha giocato e ha fatto l’assistente poteva essere dura. Ma lui ha trovato gli equilibri perfetti per gestire il gruppo vista la situazione non troppo semplice. Siamo felici per la situazione e per il percorso intrapreso nuovo, ce lo godiamo soprattutto perchè si stia rivelando la soluzione giusta. Era un momento difficile, poteva essere una scelta azzardata da parte della società. Però penso si stia rivelando quella giusta”.

Al di là della gara di domani quanta consapevolezza c’è di arrivare fino in fondo? “Chiaramente giocando tante partite europee acquisti consapevolezza. Poi ci sono i dettagli che fanno la differenza e decidono le sfide.Ogni partita è a sè. Abbiamo consapevolezza europea, in un momento delicato sappiamo che scelte fare. Domani è una partita secca, dovremmo mettere tutta l’esperienza in campo per vincere la partita”.

Potete arrivare in fondo?

“Si si. Ci troviamo bene ora con la nuova gestione, possiamo farlo, vogliamo tornare in finale e possibilmente vincerla. Ci proveremo fino alla fine”.