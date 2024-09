Fino alla scorsa stagione alla guida del Porto ed ex calciatore della Lazio, Sergio Conceição, ha parlato a RadioSei della sua esperienza in biancoceleste e la possibilità di allenare in Italia. Queste le sue dichiarazioni: “Io la Lazio non l’ho mai dimenticata. Mi sono trovato benissimo, vengo spesso a Roma ed i tifosi della Lazio mi sono rimasti nel cuore. Sono un professionista, non si sa mai dove posso capitare. Questa piazza, certamente, mi ha riempito il cuore. Continuo a dire ‘forza Lazio’ sempre, l’ho fatto anche nella scorsa stagione in tv dopo una gara di Champions. Devo guardare avanti, alleno in qualsiasi squadra, certo non alla Roma (ride,ndr)”.