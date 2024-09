Nella giornata odierna, presso il Centro VAR di Lissone, si è tenuto l’annuale incontro fra arbitri e allenatori delle squadre di Serie A in vista della stagione appena iniziata. Il presidente dell’AIA, Carlo Pacifici, ha dichiarato: “Crediamo molto in questi incontri e nella comunicazione, perché abbattere le barriere è importante”. Il designatore Gianluca Rocchi, dopo aver mostrato alcuni video sulle infrazioni più gravi sul campo di gioco, ha ribadito: “È stato un confronto aperto, in cui abbiamo anche voluto conoscere il parere degli allenatori, perché ci interessa sapere il loro punto di vista sulle varie tematiche analizzate. Noi infatti lavoriamo per il sistema calcio e siamo al servizio delle società. Il nostro deve quindi essere un servizio di alto livello, sia in campo sia in sala VAR”. Presente durante l’incontro anche Daniele De Rossi.