Con Lukaku si segna il doppio

Il Messaggero (S. Carina) – La Big Roma che ha in testa Mourinho passa dai piedi di Romelu. Uomo gol e squadra. Se lo scorso anno si arrivava a fatica a superare un gol a gara (1,2), ora la media è 2,3. E, dato più importante, in tutte le partite la Roma ha sempre segnato. Al netto del valore del Servette – ammesso candidamente da Mou nel post-gara – l’Europa è servita per capire che l’opzione doppio centravanti è lì sul piatto, pronta ad essere utilizzata. Domani a Cagliari rientrerà Dybala ma Belotti continua a regalare segnali incoraggianti. L’argentino cerca il gol che gli manca dalla doppietta all’Empoli per poi tornare in Nazionale. Con i sardi il feeling è ottimo: 9 vittorie e un pari insieme a 4 reti. Ancora migliore quello di Lukaku (convocato dal Belgio): 4 centri in 5 partite di cui 4 vinte.