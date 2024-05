La Roma deve cominciare a pianificare la prossima stagione, considerando anche che potrebbe non disputare la Champions League per il sesto anno consecutivo. Per quanto riguarda le uscite, Chris Smalling potrebbe lasciare la Capitale in anticipo rispetto alla sua scadenza di contratto (2025), a riportarlo e Nicolò Schira su X. Il difensore centrale inglese, infatti, non rientra nei piani di Daniele De Rossi, che nei suo primi mesi sulla panchina giallorossa lo ha schierato in campo solo in poche occasioni. Da capire, dunque, quale sarà il futuro del trentaquattrenne.

Chris #Smalling could leave #ASRoma during the summer #transfers window. His contract expires in 2025, but he is not in #DeRossi’s plans for the next season. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 13, 2024