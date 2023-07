Adesso è ufficiale, Matias Vina si trasferirà al Sassuolo con la formula di prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Il difensore va in prestito ai neroverdi dopo l’esperienza con gli inglesi del Bournemouth. Ecco il comunicato dei giallorossi: “L’AS Roma comunica di aver ceduto al Sassuolo a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, Matias Vina. In giallorosso, l’esterno sinistro uruguayano ha collezionato 44 presenze. Nel 2023, ha vestito la maglia del Bournemouth.In bocca al lupo, Matias!”

(asroma.com)