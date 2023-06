Adesso è ufficiale. Houssem Aouar è un nuovo giocatore della Roma . Dopo diversi giorni di attesa la società ha rilasciato un comunicato ufficiale rendendo noto l’ingaggio del trequartista ex Lione. L’algerino ha firmato un contratto fino al 2028 ed ha scelto la maglia numero 22. Di seguito il comunicato:

“Sono molto felice di aver firmato per la Roma, perché è un grande club con una grande storia”, ha dichiarato Aouar. “Credo sia il progetto giusto per me, con una squadra importante, calciatori forti e tifosi unici. Adesso sono giallorosso e sono pronto”.