Houssem Aouar è diventato ufficialmente un nuovo della Roma. Il trequartista ha firmato un contratto fino al 2028 con i colori giallorossi. L’algerino ha rilasciato una intervista ai canali ufficiali del club per la presentazione. Queste le sue parole:

Come ti senti ad essere un nuovo giocatore della Roma?

“Ciao grazie sono sono contento, molto felice di firmare alla Roma perché è una un grande club con una grande storia adesso sono giallorosso e sono pronto”.

Tra tanti club europei che si sono interessati a te che cosa invece ti ha spinto a scegliere la Roma?

“Ho scelto la Roma perché per me è il giusto progetto progetto con tanti grandi giocatori qui. Una grande squadra anche tifosi sono anche unici per me è il giusto progetto perché è un grande club una grande storia. Ho parlato con la Roma un anno fa e la Roma e Tiago hanno mostrato sempre una grande interesse in me quindi la decisione era facile per me”.

Cosa ti ha detto il direttore Pinto?

“Ha sempre mostrato un grande interesse e io ho molto apprezzato quindi come ho già detto la decisione era facile per me”

Descrivi le tue caratteristiche.

“È sempre difficile di parlare di te stesso ma posso dire che sono un giocatore tecnico, posso giocare in diverse posizioni. Sono un giocatore di squadra”.

Ti senti pronto per scoprire le meraviglie di Roma?

“Sì è stato un po’ difficile per me, ma adesso sono a Roma e Roma è una città bellissima la città eterna. Tutti lo sanno”.

Tu hai grande esperienza internazionale, hai giocato anche una semifinale di Champions League da protagonista. Che cosa ti aspetti in questa nuova avventura nel campionato italiano?

“Ho esperienza nella Champions e Europa league, ma il calcio italiano e è molto tattico, tecnico e anche intenso. So anche che la Serie A è un campionato molto equilibrato perché ogni anno ci sono grandi squadre che lottano per la Champions, ma adesso sono pronto per il calcio italiano”.

Quanto è stimolante anche l’idea di lavorare con Mourinho?

“È un onore per me giocare per lui, il Mister ha una grande storia. Vince sempre. Ha una mentalità vincente e mi piace questo, so che potrà aiutarmi molto”.

Ti è capitato di seguire un po’ la Roma?

“Sì, ho guardato diverse partite, è stata una grande stagione ovviamente in Europa League. Ci sono grandi giocatori qui con molto qualità. Non vedo l’ora di giocare con loro”

Non vedi l’ora anche di entrare all’Olimpico? L’hai già visto lo stadio?

Sì, non vedo l’ora di giocare all’Olimpico perché so che i tifosi della Roma sono unici. Spero di renderli orgogliosi e sarò pronto per loro.

Qual è il tuo obiettivo personale?

“Il mio obiettivo è di diventare un grande giocatore della Roma e anche un buon giocatore, importante per la squadra. Penso che con la Roma abbiamo lo stesso obiettivo cioè quello di vincere trofei partite per i tifosi”

Mourinho e anche tanti calciatori di questa rosa hanno definito questa squadra una famiglia quindi io ti dico benvenuto in questa tua nuova famiglia

“Sì grazie mille e Daje Roma”.

Complimenti per il tuo italiano.

“Si sto imparando l’italiano perché per me è importante e per i tiosi, è un rispetto per il paese”.