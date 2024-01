Corriere dello Sport (Rob. Mai.) – Se si giocasse sempre Milan-Roma, Zeki Celik sarebbe uno dei legionari preferiti da Mourinho. Ieri il terzino turco è stato provato nella formazione che affronterà il Milan e dovrebbe dunque giocare dall’inizio a San Siro. Per un motivo molto semplice: conosce bene Rafa Leao. Che è stato suo compagno ai tempi del Lille, e lo ha marcato molto bene lo scorso anno. Quando seppe addirittura creare il ribaltamento con assist per Abraham.

I tifosi della Roma si augurano che la mossa possa servire anche stasera, in una situazione di vera emergenza: gli indisponibili, tra infortuni e coppe varie, sono addirittura otto.