La Costa d’Avorio vince al debutto 2-0 con la Guinea-Bissau: N’Dicka titolare

La Gazzetta dello Sport (O. Maresca) – La Coppa d’Africa inizia con la sfida tra Costa d’Avorio e Guinea-Bissau. È la partita inaugurale del torneo che durerà fino all’11 febbraio e toccherà cinque città ivoriane. Ad Abidjan, i padroni di casa conquistano i tre punti grazie ai gol dell’ex Udinese Fofana e di Krasso. Non riesce a essere pericolosa la squadra del ct Cande: finisce 2-0. Completano il gruppo A la Nigeria e la Guinea Equatoriale. Tanti “italiani” in campo nella Costa d’Avorio di Gasset: dal difensore della Roma Ndicka a chi ha salutato il nostro campionato come l’ex Torino Singo, Kessié e Boga. È rimasto in panchina l’attaccante della Fiorentina Kouame.