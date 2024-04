Zeki Celik ha parlato ai canali del club al termine dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. Il turco è stato protagonista di un’ottima prestazione in marcatura su Leao. Le sue parole:

“Abbiamo vinto e siamo molto contenti, ma non è finita. Per me questa gara è stata un primo tempo, c’è un’altra partita all’Olimpico e dobbiamo vincere”.

Partita preparata molto bene tatticamente: cosa ti ha chiesto De Rossi?

“Sappiamo che Leao è molto forte. Ho dovuto aspettarlo e difendere bene su di lui, ma tutta la squadra ha giocato bene”.

Cosa ha portato De Rossi?

“Ha portato entusiasmo e passione, siamo contenti con lui”.