Dopo la vittoria in Europa League contro il Milan per 1-0, i giallorossi proseguono il weekend a Milano. Nella mattinata i giallorossi si sono allenati a in vista del match di Campionato contro l’Udinese e poi De Rossi ha concesso ai suoi ragazzi il pomeriggio libero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la squadra questa sera, andrà a cena nel ristorante di Javier Zanetti, El Patio del Gaucho. Il locale, situato all’interno dell’hotel Sheraton.