Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni ufficiali giallorossi dopo la vittoria sul Milan nell’andata dei quarti di Europa League. Le sue parole:

“Sono contento, non vincevamo a San Siro dal 2017. Ai ragazzi ho detto che una volta venivamo qui e facevamo la partita, giocandocela alla pari. Dovevamo scendere in campo tranquilli e coscienti dei nostri mezzi, l’abbiamo fatto e sono contento della prova”

Quando è nata l’idea di far giocare El Sharaawy a destra?

“Ho uno staff clamoroso, fatto di gente che lavora. A volte arrivo a Trigoria e dico di iniziare a lavorare, ma loro hanno già fatto tutto e devo solamente ascoltare i loro sussulti. Mi hanno aiutato tanto in questa scelta, sono giorni che parliamo tentando di capire chi scegliere per quei compiti. Dopo tante ipotesi, la scelta è ricaduta su Stephan. Ne abbiamo parlato con lui e si è subito dimostrato disponibile”.