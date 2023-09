Ieri sera la Lazio ha affrontato in casa l’Atletico Madrid, match valido per la prima giornata di Champions League. Al termine della gara terminata per 1-1, l’ex allenatore della Roma Fabio Capello ha parlato del match a Sky Sport. Tra le sue parole, anche un paragone tra come gioca la squadra di Simeone e la Roma di Mourinho. Queste le sue parole: “La squadra di Simeone ha giocato bene, non ha messo il pullman davanti alla porta come Mourinho”.