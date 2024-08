Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek. Tra le altre cose ha trattato anche la squadra di Daniele De Rossi. Le sue dichiarazioni:

“Mi auguro di vedere meno palloni passati indietro al portiere, con il pretesto della costruzione dal basso, e più gioco verticale e di qualità. Copiamo la Spagna campione d’Europa che pratica il calcio che piace a me, fatto di fantasia, uno contro uno e, appunto, verticalità. L’Inter parte davanti a tutte. È la favorita: si è rinforzata, ha due squadre a disposizione. Inzaghi corre su tutti i binari, compreso quello che porta alla Champions. Se la squadra ci è arrivata due anni fa non vedo perché non possa riuscirci anche nel prossimo, avendo nel frattempo acquisito maggiore convinzione nei propri mezzi grazie allo scudetto, frutto peraltro di una schiacciante superiorità sugli avversari. Penso proprio che per i nerazzurri la Champions sia un obiettivo concreto, se non il principale”.

Le piace la Roma di De Rossi?

“lo la definisco la “squadra fantasia”. Mi sembra che l’arrivo di Soulé, che affianca Dybala, esprima una volontà di calcio offensivo, in cui spicchino tecnica e genialità. Daniele De Rossi è alla prima stagione in cui si assume la responsabilità di costruire la squadra: lo sta facendo mostrando coraggio”.