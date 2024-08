Arrigo Sacchi ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui ha commentato anche la Roma di De Rossi e i suoi movimenti di mercato fatti finora. Uno stralcio delle sue parole:

Quale acquisto estivo può fare la differenza in modo più evidente e più rapidamente?

“Osserverò con curiosità Dovbyk alla Roma. E’ stato bravissimo nel Girona, può diventare importante anche nel nostro campionato“.

Le romane possono inserirsi nella volata per la Champions?

“Secondo me sono un po’ indietro. Vediamo se De Rossi farà il definitivo e decisivo salto di qualità. Mi farebbe piacere perché sarebbe una novità positiva per i nostri allenatori“