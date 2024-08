16 anni fa, veniva a mancare Franco Sensi, presidente giallorosso dal 1993 al 2008, la presidenza più lunga della storia della Roma. Era il 17 agosto e per i successivi 3 anni, la figlia Rosella guiderà il club. Tramite il proprio canale Instagram, la Sensi ha ricordato il padre, con delle parole cariche di sentimento: “Sono passati 16 anni, ma a me sembra ancora ieri. Ricordo la tua dolcezza, il tuo affetto e la tua personalità. Mi piacerebbe tanto che tu vedessi ora la tua Visso che cerca di rinascere. E sono sicura che manchi tanto ai tifosi della Roma, della tua Roma. Te ne sei andato lasciando un vuoto incolmabile in tutti noi. Ti voglio bene papà”.